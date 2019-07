© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da tempo è in scena una sorta di duello tra Pordenone e Venezia per l'esterno difensivo della Pro Vercelli Filippo Berra.

Sembrava praticamente fatta per il trasferimento del giocatore in neroverde, ma, secondo quanto raccolto da trivenetogoal.it, c'è solo un'intesa di massima tra le parti, senza che la stessa operazione sia ancora effettivamente chiusa: il Venezia è in agguato, soprattutto dopo il via libera del numero uno Tacopina. Da capire ora la volontà della Pro Vercelli.