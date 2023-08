ufficiale Berra è un nuovo calciatore del Benevento. Arriva dal Sudtirol a titolo definitivo

vedi letture

Operazione in entrata per il Benevento, che si assicura le prestazioni di Filippo Berra. Reduce da una stagione al Sudtirol in cui ha messo insieme 20 presenze tra campionato e Coppa Italia, ha deciso di scendere di categoria pur di legarsi al club campano (che, anche grazie al suo contributo proverà a tornare subito in Serie B).

Ecco il comunicato ufficiale apparso sul sito del club giallorosso in merito a questa operazione di mercato: Il Benevento Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Filippo Berra. Il difensore, classe 1995, arriva dal Sudtirol con la formula del trasferimento a titolo definitivo. Benvenuto Filippo!".