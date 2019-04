Pro Vercelli, Grieco: "Campo difficile, ottima prestazione"

Fonte: TuttoC.com

E' visibilmente soddisfatto Vito Grieco, tecnico della Pro Vercelli, che, a qualche minuto di distanza dalla fine del derby vinto dai suoi ragazzi contro il Cuneo, commenta con queste parole quanto avvenuto nel pomeriggio al "Fratelli Paschiero": "Era la terza partita in una settimana, partita che solitamente noi soffriamo sempre: il campo era difficile, il Cuneo è una squadra forte che ha fermato tutte le grandi e ci aveva battuti all’andata. Oggi abbiamo disputato una partita tosta, siamo stati bravi e fortunati a passare in vantaggio, per poi consolidarlo. Non abbiamo rischiato praticamente nulla, è stata un’ottima prestazione: finalmente, oltre alla prestazione, portiamo a casa anche il risultato. In altre circostanze ci siamo sempre fatti raggiungere, oggi invece abbiamo consolidato il risultato rimanendo dentro la partita. A tratti siamo stati anche “sporchi”, ma era quello che richiedeva la partita: abbiamo giocato con il piglio giusto, sono veramente contento".

Sguardo puntato adesso sul prossimo impegno interno contro la Lucchese: "Sabato incontreremo la Lucchese, un’altra squadra che sul campo sarebbe vicina ai playoff: sono una buona squadra e hanno un buon gioco con ottime individualità. All’andata abbiamo sofferto, ma per fortuna da qui al 5 maggio potremo preparare una sola partita alla settimana. Così potremo dire la nostra".