ufficiale Dopo Lecce, un'altra Primavera per l'ex Sicula Grieco. Tecnico dei baby della SPAL

vedi letture

Archiviate le tante esperienze in C, Vito Grieco riparte dalla da un'altra Primavera, quella della SPAL, che segue all'esperienza con il Lecce

Ecco il comunicato:

"S.P.A.L. comunica di aver affidato il ruolo di allenatore della Primavera biancazzurra a Vito Grieco.

Nato a Molfetta il 6 febbraio 1971, Grieco ha alle spalle un’importante esperienza da calciatore con più di 400 presenze tra i professionisti e cinque campionati vinti in Serie C, oltre alla conquista di una promozione in Serie A.

Dopo una prima esperienza da collaboratore tecnico nel 2010/2011 a La Spezia, matura due esperienze da vice allenatore prima a Lugano e poi a Pisa. Nella stagione 2014/2015 vive la prima esperienza alla guida di una formazione giovanile con gli allievi nazionali della Pro Vercelli. In Piemonte rimane fino alla stagione 2018/2019, venendo nominato nel frattempo allenatore della prima squadra in Serie C.

Nel 2019/2020 gli viene assegnata la guida tecnica della Sicula Leonzio, sempre in terza serie, mentre nell’estate del 2020 passa al Lecce Primavera, con il quale ha conquistato la promozione in Primavera 1 e nell’anno successivo ha raggiunto il traguardo della salvezza nella medesima competizione.

L’allenatore in seconda della formazione Primavera sarà Luca Salvalaggio, anch’egli ex giocatore con all’attivo più di 200 presenze tra i professionisti, e già vice di Grieco fin dai tempi della Pro Vercelli.

Confermati il preparatore atletico Carlo Oliani ed il preparatore dei portieri Andrea Brunello, i quali avranno anche il compito di dirigere e supervisionare, rispettivamente, l’Area Atletica e l’Area Portieri del Settore Giovanile biancazzurro.

Completano lo staff tecnico il collaboratore tecnico Leonardo Fontanesi e il responsabile recupero infortuni Federico Zanettin, che nella scorsa stagione hanno vinto il titolo di Campioni d’Italia con la formazione Under 18 biancazzurra.

Di seguito i nominativi che comporranno lo staff tecnico della S.P.A.L. Primavera 2022/2023:

Allenatore: Vito Grieco

Vice Allenatore: Luca Salvalaggio

Preparatore portieri: Andrea Brunello

Preparatore Atletico: Carlo Oliani

Recupero infortuni: Federico Zanettin

Collaboratore Tecnico: Leonardo Fontanesi".