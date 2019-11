Querelle Padova-Vicenza. Rosso esulta. Sogliano: "Faccia ciò che crede"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nel giro di pochi giorni Padova e Vicenza Virtus si sono incontrate due volte. La prima, in campionato, che ha visto il successo dei biancoscudati al 'Menti', mentre la seconda in Coppa Italia di Serie C, con il successo del Lanerossi all'Euganeo. Una vittoria, quest'ultima, celebrata dal patron del Vicenza Renzo Rosso anche con un post via social. Una esternazione che nel dopopartita è stata commentata dal ds patavino Sean Sogliano di fronte ai microfoni della stampa: "Si vede che era contento. Ognuno gestisce la comunicazione come gli pare. Io non ho un profilo social, non scrivo a ogni partita le mie impressioni. Ovviamente Rosso può fare quello che crede e gestire le sue emozioni come gli pare. Non è che debba per forza rispondergli sempre"