Ravenna, Giovinco: "In estate contatti con Catania e Palermo. Mi piacerebbe la 10 rosanero"

L'attaccante del Ravenna Giuseppe Giovinco nel corso di una diretta Instagram con i colleghi de Il Giornale ha parlato anche di mercato svelando di essere stato cercato in estate da Palermo e Catania: “Rispetto molto Lucarelli come tecnico e come uomo, al Tuttocuoio mi sono trovato molto bene con lui perché fa quello che dice e ti parla in faccia e non alle spalle. Mi voleva in estate al Catania, ma poi non so cosa sia accaduto con la società. - continua Giovinco – Palermo? In estate ci sono stati dei contatti fra il mio procuratore e il ds Catagnini, io ci andrei di corsa perché è una grande piazza. Poi vestire la 10 rosanero che è stata di Miccoli, il mio idolo, sarebbe tanta roba. Vediamo se si riaprirà questa possibilità in estate. Obiettivo? Il mio obiettivo resta quello di arrivare a giocare in B. Penso di poterci stare, anche per quello che ho visto nelle settimane in cui mi allenavo con lo Spezia. Vorrei una chance, poi sarà il campo a parlare”.