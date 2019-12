Lunga intervista a Carlo Regalia sulle colonne dell'edizione pugliese della Gazzetta dello Sport che si sofferma sul cammino di due sue ex squadre come Reggina e Bari: "I calabresi hanno grandi meriti, non si ottengono così tante vittorie per caso e finora la squadra non ha sbagliato una virgola. Però nessuna squadra può escludere di fare qualche passo falso prima o poi. - continua Regalia - Il Bari con Vivarini vince e convince, non credo valga meno della Reggina anche se ci sono dieci punti di distacco, che non sono pochi. I biancorossi però non devono rassegnarsi all'idea di fare i play off, ma pensare a vincere il campionato per non avere alcun rimpianto alla fine comunque andrà la stagione".