Reggiana, Quintavalli: "Il merito sportivo deve passare dal campo. B a 40? Non mi dispiace"

vedi letture

Il presidente della Reggiana Luca Quintavalli è tornato a perorare la causa della ripartenza del campionato per decidere sul campo la promozione della quarta squadra in Serie B: “Il merito sportivo può passare solo attraverso il calcio giocato e non sulla base di una classifica condizionata da squadre che hanno disputato meno partite rispetto ad altre. - spiega Quintavalli al Corriere dello Sport – Non appena sarà possibile tornare a giocare è bene che le società aventi diritto a partecipare ai play-off si facciano trovare pronte. E comunque la decisione finale spetterà alla FIGC, di concerto con le istituzioni sanitarie, non certo alla Lega Pro. Serie B a 40? Non mi dispiace anche perché andrebbe a risolvere tanti problemi che toccano da vicino i 60 club di Serie C oltre a evitare una marea di ricorsi".