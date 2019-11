Reggiana, Salerno si presenta: "Vogliamo riportare il club in Serie B"

L’imprenditore Carmelo Salerno si è presentato oggi alla piazza di Reggio Emilia parlando dei progetti, del legame con Amadei e Tosi e anche del suo passato al Modena: “Ho deciso di parlare dopo il derby per non creare tensioni, ci ho messo un po' a decidere perché non volevo fare una scelta affrettata dopo l’addio al Modena, ma alla fine ho preso la decisione giusta e sono felice di essere qui. Lavoreremo tutti assieme per riportare il club in Serie B, siamo ambiziosi anche se non vogliamo illudere nessuno. - continua Salerno come riporta Tuttoreggiana.com - Vivo e lavoro a Modena e sinceramente mi spiace che stia lottando per salvarsi, i tifosi non lo meritano. Lo scorso anno la società era spaccata con una metà che credeva di essere più brava dell’altra e ha preteso di fare tutto da sola così io, Amadei e Tosi abbiamo deciso di farci da parte. La città si aspetta molto da Sghedoni, ma fare calcio è diverso da fare l’imprenditore, serve esperienza”.