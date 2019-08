Reggina, clamorosa idea di mercato: i calabresi pensano a Bendtner

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Clamorosa idea di mercato per la Reggina. Secondo quanto riferito dal sito locale citynow.it, il club calabrese starebbe infatti pensando a Nicklas Bendtner. Attualmente legato al Rosenborg da un contratto in scadenza a dicembre 2019, l'ex attaccante della Juventus sarebbe un colpo, mediatico e non solo, di alto livello per l'ambiziosa Reggina. Trattativa a dir poco complicata, ove confermato il clamoroso interesse.