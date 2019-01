Reggina, doppio colpo in casa Lecce: Di Matteo e Doumbia

© foto di Giuseppe Scialla

L’asse fra Lecce e Reggina è molto caldo in questi giorni di mercato con il club calabrese pronto a piazzare un doppio colpo in entrata. I nomi sono quelli del terzino Luca Di Matteo, classe ‘88, e dell’esterno d’attacco Abdou Doumbia, classe ‘90: per il primo c’è l’accordo col calciatore, ma non con il club, mentre per il secondo la situazione è quella opposta come riporta Sky Sport. La Reggina però punta a chiudere a breve per entrambi i calciatori.