Reggina, il pres. Gallo: "Il nuovo allenatore dovrà aver già vinto la C"

Luca Gallo, presidente della Reggina, ha parlato del profilo che sta analizzando per trovare il nuovo allenatore della sua squadra. "Deve conoscere bene la categoria, anzi meglio se l’ha già vinta, e non soltanto una volta, senza commettere l’errore che abbiamo fatto per Drago - ha detto ai microfoni della Gazzetta del Sud -. A brevissimo saprete chi sarà, non so il giorno preciso, se all’inizio della settimana entrante, e non possiamo avviare la campagna acquisti fino a quando non ci sarà il tecnico a scegliere i giocatori con il direttore sportivo Taibi“.