Reggina, Rubin: "Ingiusto che le prime facciano i play off. Piuttosto riprenda il campionato"

Il terzino della Reggina Matteo Rubin intervistato da Trivenetogoal.it ha parlato del lunghissimo periodo di stop e dell'attesa per una ripartenza che ancora non si vede: “Ogni dieci giorni la decisione slitta e non sappiamo se si dovrà giocare, se si giocheranno solo i play off, se abbiamo vinto il campionato e possiamo stare tranquilli. C’è un’incertezza totale e non so mai come mi devo comportare, se fare un allenamento per riprendere il campionato o solo per tenermi in forma. Per chi in questo momento non si è mai allenato ci sarebbero grandi problemi dal punto di vista fisico perché sono passati tre mesi dall'ultima gara, ma anche per le altre i problemi non mancherebbero perché non è facile riprendere da dove abbiamo lasciato. Play off? Secondo me non è giusto che li facciano anche le prime, se si vuole farle giocare allora si riprenda il campionato come in Serie A e Serie B. Noi come il Vicenza e Monza abbiamo un grande vantaggio, per quale motivo dovremmo rischiare di compromettere la stagione dopo che siamo sempre stati in testa? - continua Rubin - Il presidente Gallo dopo che avevamo disputato l’ultima partita ci disse, guardate ragazzi questa può essere l’ultima partita del campionato, cerchiamo di vincerla. Noi non ci credevamo ma ad ora ha avuto ragione lui”.