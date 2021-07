Reggina, Rubin rientra da Alessandria ma dovrebbe ripartire. Sul terzino c'è il Potenza

Terminato il prestito all’Alessandria, club con il quale ha conquistato la Serie B, per Matteo Rubin è arrivato il momento di fare ritorno alla Reggina, società che detiene la proprietà del suo cartellino. Il terzino 33enne, però, è molto probabile che non rimanga sullo Stretto. Su di lui, infatti, ci sono gli interessamenti del Potenza in Serie C.