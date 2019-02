© foto di Federico Gaetano

Pagina intera dedicata dall’edizione nazionale del Corriere dello Sport alla Serie C, in particolare al Girone C. L’apertura è per la Reggina. “Per gli amaranto un futuro da B” - il titolo che riprende le parole dell’intervista del diesse Massimo Taibi. “Un mercato invernale da leader con Top player per la categoria affidati al tecnico Cevoli - scrive il quotidiano, che poi riprende il verbo dell’ex portiere - Grazie al patron Gallo è tornato l’entusiasmo. Balzo con i playoff”. Dalla Calabria alla Sicilia, dove si parla dei rossoazzurri che militano alle pendici dell’Etna. “Catania nella lotta promozione - recita il titolo, riportando le parole di Lo Monaco -. Noi siamo nel poker delle favorite e possiamo farcela”. Chiusura sul regolamento. “Promozioni, spareggi per la B e per la D - si legge -. Le finali playoff in doppia gara, sette le retrocessioni previste salvo esclusioni dal campionato”.