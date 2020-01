Reggina, Taibi sul gol del Bari: "Era fuorigioco, ma niente polemica"

© foto di Federico De Luca

Il direttore sportivo della Reggina Massimo Taibi ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com delle polemiche suscitate dal gol del Bari nell’ultima gara: “Sicuramente vedo il bicchiare mezzo pieno per la prestazione che abbiamo offerto: abbiamo giocato la partita come doveva essere giocata, contro un Bari che a inizio campionato era considerato come il team da battere. Invece ieri, se c'era una squadra che avrebbe dovuto vincere, quella sarebbe stata sicuramente la nostra. Ma se non avessimo giocato da Reggina avremmo sicuramente perso contro un grande club come quello biancorosso. - continua Taibi parlando del gol barese - Per me era fuorigioco, se un gol del genere l'avessero concesso a noi, lo stesso Bari e altre squadre si sarebbero lamentate. Ma inutile tornarci sopra, non voglio far polemica. L'episodio resta discutibile e rivedibile ma in questi casi conta molto la discrezionalità di arbitro e guardialinee: non è facile fare una scelta in certe situazioni".

Infine capitolo mercato: "Quello che dovevamo fare l'abbiamo fatto subito. Magari qualche pagliaccetto in giro ha detto che siamo stati presuntuosi. Ma fare il mercato prima è da persone intelligenti. Non a caso Galliani e Antonelli che guidano un Monza già al top per la serie A, hanno rinforzato la squadra subito, mica hanno aspettato. Noi, come loro, avendo avuto la possibilità di muoverci immediatamente abbiamo fatto tutto il prima possibile. Anche se potrebbe esserci un'altra uscita. Ma se va via qualcuno è perché ci sono richieste, altrimenti non abbiamo bisogno di sfoltire. A livello di entrate direi che finisce qui, a meno di incredibili occasioni last minute".