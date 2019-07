Reggio Audace, torna la vecchia denomiazione: si chiamerà Reggiana

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Era atteso per oggi, in casa Reggio Audace, il ritorno alla denominazione Reggiana, come aveva dichiarato ai nostri microfoni il presidente Quintavalli. E tutto è andato nel verso giusto: a dar la notizia, attraverso Twitter, è stato il sindaco di Reggio Emilian Luca Vecchi.