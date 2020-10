Renate, senti Foschi: "Brianzoli club modello della Serie C. Negli anni si sono confermati"

vedi letture

"C'è stato qualcosa legato a singole voci, senza andare a niente di concreto. Nei giorni scorsi si è fatto vivo l'Arezzo seppur non in maniera diretta nei miei confronti. Anche se ritengo che si doveva dare maggior tempo Potenza, lo dico contro il mio interesse, ma spesso si addossano troppe responsabilità agli allenatori".

Ai microfoni di tuttoc.com, esordisce così il tecnico Luciano Foschi, reduce dall'esperienza dello scorso anno con il Ravenna. Il mister, in attesa della giusta chiamata, ha poi parlato di una sua ex squadra, il Renate, nuovamente ai vertici del Girone A di Serie C: "I nerazzurri con me riuscirono a ottenere per la prima volta i playoff alcuni anni fa, fra l'altro uscendo al primo turno dopo aver disputato una grande partita a Livorno. Negli anni si sono confermati tranne una stagione, in cui hanno rischiato di retrocedere. Non sempre le ciambelle riescono con il buco, ma il club ha imparato quella lezione nel migliore dei modi. Rappresenta una società modello della Serie C, pagamenti puntuali, organizzazione perfetta, hanno un centro sportivo e in quell'ambiente i giocatori rendono al massimo e hanno la possibilità di crescere".