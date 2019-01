Fonte: Tuttoc.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Vuol puntellare l'attacco il Renate, che sta sondando il terreno su alcuni elementi di spessore per la categoria. Nel dettaglio, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, le pantere starebbero cercando una punta centrale, e i nome che circolano sono quelli di Fabio Perna della Giana Erminio e Karlo Butic, attualmente alla Ternana ma di proprietà del Torino, club con il quale i nerazzurri hanno ottimi rapporti.

Non è però sullo sfondo il nome del duttile Gianmarco De Feo della Lucchese, che potrebbe andare a ricoprire più in ruoli in svariati moduli.