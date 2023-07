ufficiale Pinto e Perna eterne bandiere. Rinnovo e 12ª stagione alla Giana per entrambi

Continuano le conferme in casa Giana Erminio dopo la promozione in Serie C. Il club lombardo ha infatti annunciato che il centrocampista Daniele Pinto e l’attaccante Fabio Perna, entrambi classe ‘86, hanno firmato un contratto annuale e proseguiranno fino al 2024 con il club in cui militano rispettivamente dal 2011 e dal 2012.