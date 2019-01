© foto di Matteo Ferri

Riccardo Curci è pronto a ritornare presidente del Rieti. Dopo aver venduto la società a una holding europea quest'estate, il patron che ha riportato tra i professionisti i laziali da settimane lavora al proprio rientro. Secondo quanto riportato da TuttoC.com, il cambio della guardia con l'attuale numero uno Poulinakis è in dirittura di arrivo e si attende l'ufficialità che dovrebbe, per motivi burocratici, arrivare dopo l'Epifania. Anche se ogni ora, comunque, può essere quella buona.

Con Curci, che ritornerà ad avere il 100% delle quote, è pronto a entrare nel club anche l'ex diggì della Sambenedettese, Andrea Gianni, che sta dando una mano in questi giorni al vecchio, ma prossimamente nuovo, presidente nella veste di consulente legale. Poi bisognerà sciogliere il nodo legato all'attuale diesse Malu Mpasinkatu che sembra pronto a rimanere e al nuovo mister, visto l'addio già ufficializzato in conferenza stampa da parte di Cheu. Su quest'ultimo fronte tanti i tecnici proposti o accostati agli amaranto-celesti ma la scelta ancora dev'essere effettuata.