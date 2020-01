© foto di Matteo Ferri

L’ultimo posto in classifica spinge il Rieti a buttarsi sul mercato per trovare le migliori soluzioni per risalire. Il club laziale, riferisce Tuttosport, starebbe pensando a Dardan Vuthaj, attaccante dell’Imolese, sul quale c’è anche la Sambenedettese, che in questa prima parte di stagione è sceso in campo 19 volte ed ha segnato 2 gol.