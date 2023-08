ufficiale Crotone, rinforzo in attacco: preso lo svincolato Dardan Vuthaj

Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dardan Vuthaj.

L’attaccante italo-albanese compirà 28 anni il prossimo 30 settembre e due stagioni fa ha trascinato a suon di reti – ben 37 – il Novara in Serie C, mentre nella passata stagione ha vestito nella prima parte la maglia del Foggia per poi far ritorno alla squadra piemontese.

L’attaccante ha sottoscritto col sodalizio pitagorico un contratto fino al 30 giugno 2024, con opzione per il secondo anno, ed è pronto per questa nuova avventura.

Benvenuto nella famiglia rossoblù, Dardan!