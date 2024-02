Ufficiale Audace Cerignola, colpo in attacco dagli svincolati: arriva il centravanti Vuthaj

Nonostante la finestra di mercato si sia chiusa pochi giorni fa continuano i movimenti in Serie C con l'Audace Cerignola che ha deciso di rinforzare il proprio attacco pescando fra gli svincolati. Nella giornata di oggi il club pugliese ha infatti annunciato l'arrivo dell'ex crotonese Vuthaj. Questa la nota:

La S.S. Audace Cerignola S.r.l. comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del calciatore Dardan Vuthaj.

Vuthaj, attaccante, classe 1995, si era svincolato a gennaio dalla F.C. Crotone, compagine con la quale ha collezionato 15 presenze e 2 gol. Cresciuto nelle giovanili del Genoa, nella stagione 2012/13, approda in C2 al Savona dove, giovanissimo, totalizza due presenze. Seguono tre stagioni, da under, in serie D con le maglie di Chiavari Caperana, Bra e San Donato Tavarnelle per un totale di 32 presenze e 3 reti. Nella stagione 2015/16 sbarca nella serie A albanese dove indossa la casacca del Laci (5 presenze).

Torna in Italia e più precisamente in Puglia, a Monopoli, nel gennaio 2017 realizzando 12 presenze e un gol. Nella stagione 2017/18 torna in D al Delta Rovigo (29 presenze, 11 gol) per poi passare l’anno dopo al Campodarsego (34 presenze, 16 gol). Nella stagione 2019/20 il ritorno in C con la maglia dell’Imolese (23 presenze, 2 gol). La stagione dopo realizza 21 gol in 33 presenze a Rimini (serie D) sino alla semifinale play-off per poi passare al Novara (sempre in D) dove vince il campionato, riconquistandosi sul campo la C (35 presenze, 35 gol). A luglio 2022 lo rileva il Foggia in C (15 presenze e 3 gol) per poi tornare a gennaio a Novara (12 presenze, 3 gol).

Contratto fino a giugno 2024 con opzione di prolungamento per un’altra stagione.