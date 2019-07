Rimini, Cioffi si presenta: "Non siate prevenuti verso di me"

© foto di Angelo Palmas

Renato Cioffi, nuovo tecnico del Rimini, si è presentato quest'oggi in conferenza stampa. Ecco uno stralcio di quanto evidenziato da TuttoC.com: “La cosa che mi preme dire è di non essere prevenuti nei miei confronti perché le persone vanno prima conosciute e poi giudicate. Il presidente non mi conosceva perché nei 18 anni della mia carriera ho lavorato solo nel Centro-Sud. Ma all'età di 35 anni avevo vinto già tre campionati: per allenare in D ho dovuto vincere in Eccellenza, per allenare in C2 ho dovuto vincere in D - Coppa Italia compresa, - per allenare in C1 ho dovuto vincere in C1 - compresa la Supercoppa. Poi ho dato una mano al Padova come secondo. Sicuramente io ho fatto degli errori, non voglio solo giustificarmi e darmi degli alibi, sicuramente ho sbagliato qualcosa, ma quello che posso dire e affermare con orgoglio, e l’ho scritto sul profilo di Whatsapp, che posso andare a testa alta: non ho mai voluto essere collegato a tutti questi faccendieri del calcio che per allenare li aiutano. Siccome io sono testa dura e non voglio compromessi, perché non mi piacciono, sono rimasto da solo. Per poter allenare tra i professionisti ho dovuto vincere e a 36 anni avevo già il patentino di prima, facendo corsi con Inzaghi e Gattuso, con cui ancora mi sento. In carriera sono stato esonerato due volte: alla Cavese in C1 e ad Aversa, nelle altre tre volte ho dato le dimissioni, a Pomigliano ho fatto una scelta sbagliata e mi sono dimesso, tant'è vero che dopo di me ci sono stati altri 4 allenatori".