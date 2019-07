Rimini, in arrivo dal Genoa il nipote d'arte Ventola

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Il Rimini ha chiuso un accordo in attacco. Danilo Giacinto Ventola, attaccante classe 2000 nipote di Nicola, ex punta dell'Inter, arriva in prestito dal Genoa, da giocatore valorizzato. Ad annunciarlo, in mattinata, NewsRimini dopo un incontro con il diesse D'Agnelli.