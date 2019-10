Rivoluzione Gubbio: Giammarioli torna come Ds, Guidi vicino all'esonero

© foto di Federico De Luca

Ore calde in casa Gubbio, con mister Federico Guidi sulla graticola dopo la sconfitta il Carpi. Sembra sempre più vicino l'ennesimo esonero in Serie C, e a farne le spese sarebbe proprio il tecnico degli umbri, che, come riferisce tuttoc.com, stanno valutando i profili per l'eventuale sostituzione: in pole Vincenzo Torrente, ma sono al vaglio anche Agenore Maurizi e Giuseppe Magi, che già aveva allenato il club.

Non solo: potrebbe presto tornare, nel ruolo di Ds, anche Stefano Giammarioli, uno degli artefici della promozione in Serie B nella stagione 2010-2011.