ufficiale Roma Primavera, si chiude l'era De Rossi: Guidi è il nuovo allenatore

L’AS Roma è lieta di annunciare che Federico Guidi assumerà l’incarico di allenatore della squadra Primavera dalla prossima stagione.

Il tecnico subentrerà ad Alberto De Rossi dopo l’esperienza di un anno sulla panchina del Teramo in Serie C. Nelle due stagioni precedenti ha allenato il Gubbio e la Casertana, sempre in Serie C.

“Vorrei ringraziare Vincenzo Vergine, Tiago Pinto e tutta la Società per la fiducia che mi è stata accordata”, ha dichiarato il tecnico. “Entrare nel mondo Roma rappresenta per me una fortissima emozione. Sarà una grande responsabilità lavorare nel settore giovanile giallorosso, per proiettare nel calcio professionistico quanti più calciatori possibili”. A livello giovanile, la carriera di Federico Guidi è partita dall’Empoli nel 1999, club in cui ha allenato dalla categoria Esordienti fino ai Giovanissimi Nazionali nel 2004-05.

Dal 2007-08 passa alla Fiorentina, guidando la Primavera dal 2014-15 al 2016-17, stagione in cui raggiunge la finale Scudetto. Nei due anni successivi allena prima la Nazionale Under 20 poi quella Under 19.

“Considero Guidi un tecnico che riesce ad abbinare la competitività che ormai la Primavera richiede alla formazione del giovane calciatore, essendosi già confrontato con tutte le fasce d’età e avendo maturato esperienze importanti anche nelle categorie maggiori”, ha commentato il responsabile del Settore Giovanile del Club, Vincenzo Vergine. “Sin dai primi scambi ho percepito sintonia rispetto ai valori e agli obiettivi che il Club si è dato ed è per questo che non vediamo l’ora di vederlo all’opera con i nostri ragazzi”.