Intervistata dai colleghi del Corriere di Arezzo, Anna Durio, presidente della Robur Siena, ha parlato in vista dell'atteso derby di domenica tra i bianconeri e gli amaranto: "Finalmente con la vittoria di Coppa abbiamo sfatato la maledizione del Franchi. Mi aspetto una bella partita ci sono ex e tanta voglia da entrambe le parti di far bene visto che la partita è molto sentita da parte di ambedue le tifoserie. Cercheremo tutte e due di vincere e fare il meglio. L’Arezzo è una buona squadra, battagliera, che gioca molto bene, quindi mi aspetto una partita di carattere".