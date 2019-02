© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore dell’area tecnica della Robur Siena Davide Vaira ai microfoni di Sienaclubfedelissimi.it ha parlato della situazione di Mattia Aramu confermando che a breve le parti si incontreranno per parlare del rinnovo di contratto: “Ho in agenda un incontro con l’agente a breve, lui vuole continuare con noi e noi vogliamo continuare con lui. Il mister lo ripete spesso e sono d’accordo, può fare molto di più. C’entra poco con questa categoria, c’è qualcosa che non va se gioca in serie C. Ha un calcio e una qualità del piede quasi da Serie A”.