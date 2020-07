Rosaia: "Un pensierino alla B lo faccio, ma mi farebbe piacere restare a Cesena"

vedi letture

“Sono in scadenza di contratto.C’è un’opzione per una seconda stagione in base al numero di presenze, ma ufficialmente l’accordo scadrà il prossimo 31 agosto. Mi farebbe piacere restare a Cesena, c’è una società serissima che ha creato i presupposti per aprire un ciclo importante": ai microfoni di tuttoc.com, esordisce così il centrocampista del Cesena Giacomo Rosaia, che ha parlato principalmente del suo futuro.

Senza nascondere un sogno: "Un pensierino alla B lo faccio, non mi pongo limiti. So che mister Alvini (attuale tecnico della Reggiana, ndr) ha un debole per me, ogni volta che ci siamo affrontati da avversari mi ha mostrato rispetto e considerazione. E’ una persona in gamba, che sa lavorare bene e lo stimo. Credo e spero di potermi giocare le mie carte in cadetteria. Sono una mezz’ala di inserimento, che corre tanto e prova a dare un contributo in entrambe le fasi. Esperienza al Sud? La farei assolutamente, basta trovare un progetto serio”.