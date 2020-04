Samb, Fedeli: "Ok a stop del campionato solo se all'unanimità"

Sul tema di un possibile stop definitivo al campionato si è espresso il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli attraverso le colonne del Corriere Adriatico: “Voglio vedere cosa faranno le altre società e quindi se sono tutte concordi allo stop definitivo del campionato. Ma deve esserci una posizione unanime e in questa si muoverà la Samb. L’attualità e l’emergenza dicono che non se ne esce nel giro di un mese o di due mesi. Non è un tempo sufficiente per ripristinare tutte le condizioni di sicurezza, nei confronti dei calciatori, per tornare a giocare".