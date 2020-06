Samb, Montero: "Serafino ha portato entusiasmo, noi pensiamo al Padova"

In vista dei playoff, la Sambenedettese ha ripreso il cammino, con gli allenamenti agli ordini di mister Paolo Montero. Che, come riferisce tuttosamb.it, ha fatto il punto della situazione al termine dell'ultimo allenamento: "Per prima cosa siamo contenti di essere tornati a lavorare tutti insieme e di esserci ritrovati con lo staff, con la gente che lavora allo stadio siamo e soprattutto con i giocatori che sono l’essenza di questo meraviglioso sport. Serafino ha subito portato entusiasmo, accelerando anche la chiusura della trattativa per permettere alla Samb di giocarsi i playoff. Manca sempre meno alla partita da dentro fuori contro il Padova e noi dobbiamo essere molto attenti nel programmare il nostro lavoro, anche perché abbiamo solo quindici giorni a disposizione e non dobbiamo arrivare all’appuntamento con le gambe pesanti. Sarà molto importante il lavoro che i ragazzi svolgeranno con i preparatori, verrà curato ogni dettaglio”.