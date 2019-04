Sambenedettese, Fedeli fissa il prezzo: “Un milione per cedere il club"

Il presidente della Sambenedettese Franco Fedeli dalle colonne del Resto del Carlino ha fissato il prezzo di vendita del club rossoblù: “Non è questione di soldi, è questione di credibilità. Voglio incontrare una persona seria, che si sieda al tavolo con la possibilità di spendere. Io ancora non l’ho vista. La cifra? Più o meno è attorno al milione, 100mila euro in più, 100mila in meno".