Sambenedettese, Fedeli: "Quella di Pesaro è una sconfitta meritata"

Il presidente della Sambenedettese, Franco Fedeli, parla del pesante ko subito contro la Vis Pesaro: "Quella di Pesaro è una sconfitta meritata, abbiamo fatto un passo indietro rispetto alle prime due partite. Non so il motivo di questa battuta d'arresto. Mi dispiacerebbe se si interrompesse questo bel clima che si era creato tra i tifosi. Prima della partita di Pesaro ero andato a mangiare a San Benedetto e tutti mi avevano fatto i complimenti per la squadra allestita. Adesso voltiamo pagina e pensiamo a domenica prossima", le sue parole al Corriere Adriatico.