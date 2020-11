Serie C, 13^ giornata: nel lunch match sardo, l'Olbia batte di misura la Juventus U23

Prosegue, dopo i tre match di ieri, il 13^ turno del campionato di Serie C.

Si è da poco concluso il lunch match del Girone A, che al "Nespoli" ha visto fronteggiarsi Olbia e Juventus U23: i sardi hanno vinto per 2-1 il confronto. Inizialmente in vantaggio, hanno visto il pari dei baby bianconeri, ma quando la gara sembrava non aver più niente da dire, ecco il colpo vincente di Udoh, che ha consegnato ai sardi tre punti più che preziosi.

Di seguito il programma della 13^ giornata di Serie C:

GIRONE A

GIA' GIOCATE

Pergolettese-Renate 0-2 (10' Kabashi, 64' [rig.] Giovinco)

Olbia-Juventus U23 2-1 (10' Pennington, 65' Rafia, 82' Udoh)

ORE 15:00

Alessandria-Pro Vercelli

Giana Erminio-Carrarese

Novara-Albinoleffe

Pro Patria-Grosseto

Pro Sesto-Lecco

ORE 17:30

Livorno-Pontedera

Pistoiese-Lucchese

LUNEDI' 30 NOVEMBRE ORE 21:00

Como-Piacenza

GIRONE B

GIA' GIOCATE

Imolese-Arezzo 0-2 (39' Belloni, 72' Cutolo)

ORE 15:00

Fano-Virtus Verona

Gubbio-Feralpisalò

Sambenedettese-Legnago

Sudtirol-Perugia

ORE 17:30

Carpi-Triestina

Cesena-Modena

Fermana-Matelica

Mantova-Ravenna

Padova-Vis Pesaro

GIRONE C

GIA' GIOCATE

Vibonese-Ternana 2-3 (38' Mammarella, 59' Plescia, 77' Redolfi, 82' e 92' Vantaggiato)

ORE 15:00

Bari-Catanzaro

Palermo-Monopoli

Virtus Francavilla-Teramo

Viterbese-Foggia

ORE 17:30

Avellino-Catania

Bisceglie-Potenza

Cavese-Casertana

Juve Stabia-Paganese