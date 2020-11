Serie C, Ghirelli sui rinvii per nebbia: "Cercheremo di non giocare di sera in certe città"

vedi letture

Il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli ha risposto all’appello del quotidiano La Stampa riguardo le partite rinviate per nebbia spiegando che d’ora in avanti si cercherà di non fissare in orari serali le gare nelle città che tradizionalmente sono soggette alla nebbia: “Il quotidiano ha ragione chi ci segnala che serve un orario adeguato per le partite affinché ai problemi del Covid non si sommino quelli derivanti dalla nebbia. A volte occorre rischiare le 20.45 per quelle squadre obbligate a ripetere i tamponi il giorno della gara, visto che i risultati devono pervenire quattro ore prima della disputa della partita: lo dice il protocollo sanitario. - continua Ghirelli - Per il resto, provvederemo a non fissare più partite di sera nelle città tradizionalmente soggette al pericolo di nebbia nel periodo invernale. Tutti i club verranno informati e di conseguenza si organizzino".