Serie C, Girone B: 0-0 tra Vicenza e Virtus Verona, 2-1 in rimonta del Ravenna

Nelle uniche due gare delle 17.30 del Girone B di Serie C, Vicenza e Virtus Verona non sono andati oltre lo 0-0 mentre il Ravenna ha trionfato per 2-1 in rimonta in casa della Sambenedettese grazie alle reti di Nocciolini e Caidi che hanno risposto alla rete iniziale di Miceli.



SERIE C - GIRONE B

Carpi-Piacenza 2-0

Feralpisalò-Gubbio 3-3

Imolese-Cesena 1-4

Padova-Fermana 0-1

Sudtirol-Fano 2-0

Triestina-Vis Pesaro 4-0

Vicenza-Virtus Verona 0-0

Sambenedettese-Ravenna 1-2