© foto di Federico Gaetano

Quattro le gare giocate oggi pomeriggio in Serie C Girone B. Virtus Verona e Vicenza si sono imposte sui campi di Fermana e Virtus Verona. Vittorie interne, invece, per Piacenza e Sambenedettese contro Gubbio e Rimini.

GIRONE B

Fermana-Virtus Verona 0-2

22' Danti su rigore, 51' Onescu

Piacenza-Gubbio 1-0

84' Paponi

Sambenedettese-Rimini 2-0

70' Di Massimo, 83' Frediani

Triestina-LR Vicenza 0-3

46' Cinelli, 65' Arma, 77' Guerra