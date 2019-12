Fonte: Tuttoc.com

© foto di Andrea Rosito

Continua il mal di trasferta del Catanzaro, Campania amara dopo il pareggio in casa della Cavese. La formazione di Gianluca Grassadonia non riesce a cogliere i tre punti, pari per 1-1 contro la Paganese dell'ex Alessandro Erra. Diverse occasioni nel primo tempo ma sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio con la rete di Mattia. Nella ripresa il Catanzaro ha raggiunto il pareggio grazie al gol dell'ex di Tascone, vani poi gli assalti finali. Azzurrostellati ad un punto dalla zona playoff, calabresi invece a quota 25 al sesto posto con il rischio di essere sorpassati domani da Catania ed una tra Teramo e Viboense.