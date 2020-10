Serie C, Girone C: Palermo ko, vince 2-1 il Bisceglie. Colpo della Viterbese

Nelle prime due gare del Girone C di Serie C, è arrivata la sconfitta del Palermo battuto 2-1 in casa del Bisceglie. Bene invece la Viterbese che ha trionfato per 2-0 in casa della Cavese.