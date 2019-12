Serie C, Girone C: vittoria in extremis per la Reggina, ok Bari e Avellino

© foto di Andrea Rosito

Tante le sfide giocate stasera in Serie C Girone C. Successo in extremis per la Reggina che si impone sul campo della Sicula Leonzio. Padroni di casa in vantaggio con Scardina al 64’ su rigore, pareggio immediato di German Denis al 66’. Alla fine la decide Reginaldo al 95’ con i padroni di casa ridotti in dieci. La Reggina mantiene ora un distacco sulle seconde pari a dieci punti: l Monopoli perde in casa con l’Avellino e viene superato da Bari e Potenza. Il Bari passeggia a Caserta con una ripresa maiuscola: segnano Hamlili al 59’, Simeri al 66’ e poi arriva l’autorete di Rainone all’83’. Termina 0-3.

Al Potenza basta invece un gol di Murano al 49’ per avere la meglio della Paganese e salire al secondo posto. Domenica negativa per il Monopoli, che viene superato in casa 2-0 dall’Avellino di Capuano. A segno Parisi al 27’ e Di Paolantonio al 49’. Vince il Catanzaro 1-0 sul Picerno, gol decisivo di Martinelli al 91'. Pareggio, infine, tra Bisceglie e Vibonese. Ospiti che rimangono in dieci a fine primo tempo per il rosso ad Altobello, ma che passano comunque in vantaggio con Emmausso. Pareggio pugliese di Montero al 74’.