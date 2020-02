vedi letture

Serie C, giudice sportivo: 28 espulsi. Due turni a Santini (Padova). Tre allenatori fermati

Il Giudice Sportivo Not. Pasquale Marino, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Roberto Calabassi, nelle sedute del 17 e 18 Febbraio 2020 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DAL 15 AL 17 FEBBRAIO 2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

SOCIETA'

AMMENDA

€ 1.500,00 PISTOIESE perché propri sostenitori durante la gara intonavano un coro ,offensivo verso l'istituzione calcistica (proc.fed.,r.c.c.).

€ 500,00 LECCO perché propri tesserati danneggiavano la struttura degli spogliatoi (r.c.c.,obbligo risarcimento danni se richiesto).

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 10 MARZO 2020 E AMMENDA € 500,00

VAGAGGINI RENATO (PIANESE) per comportamento offensivo verso l'arbitro durante la gara (panchina aggiuntiva).

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2020 E AMMENDA € 500,00

MUSUMECI FRANCESCO (GOZZANO) per comportamento non regolamentare in campo (panchina aggiuntiva).

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

PANCARO GIUSEPPE (PISTOIESE) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BALDINI SILVIO (CARRARESE)

ATZORI GIANLUCA (IMOLESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SANTINI CLAUDIO (PADOVA) per comportamento offensivo verso il direttore di gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

RIZZO GIUSEPPE (CATANIA) per aver colpito al volto tenendo il pallone fra le mani, un avversario.

EL KAOUAKIBI HAMZA (PIANESE) per comportamento non regolamentare in campo durante la gara (r.A.A., calc.sost.)

GASPARETTO DANIELE (REGGINA) per aver colpito con una manata al volto un avversario in reazione.

BASCHIROTTO FEDERICO (VITERBESE CASTRENSE) per aver commesso fallo su un avversario lanciato a rete senza ostacolo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

KARKALIS FRANCESCO (BISCEGLIE) per condotta scorretta verso un avversario e per simulazione di fallo.

VITIELLO LEANDRO (PISTOIESE) per condotta scorretta verso un avversario e per proteste verso l'arbitro.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA'IN AMMONIZIONE (X INFR)

GERMINALE DOMENICO (CAVESE)

PINTO DANIELE (GIANA E.)

DIERNA EMILIO (PIANESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

FRASCATORE PAOLO (PADOVA)

PASCIUTI LORENZO (CARRARESE)

SILVA JACOPO (CASERTANA)

BRIGNANI FABRIZIO (CESENA)

COMOTTO MARCO (FERMANA)

MALACCARI NICOLA (GUBBIO)

RIGONI LUCA (L.R. VICENZA)

RABIU RILIWAN OYINDAM (MODENA)

SCHIAVI NICOLAS ADRIAN (NOVARA)

IMPERIALE MARCO (PIACENZA)

FIGOLI MATTEO (PIANESE)

FERRARINI GABRIELE (PISTOIESE)

AURILETTO SIMONE (PRO VERCELLI)

ROSSI FAUSTO (REGGIO AUDACE)

AMBROSINI CESARE (RIMINI)

SABATINO SERGIO (SICULA LEONZIO)

SANTORO SIMONE (TERAMO)

SIRIGNANO CIRO (VIRTUSVECOMP VERONA)