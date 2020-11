Serie C, il Giudice Sportivo: un turno a Gautieri e Magi. 5 giocatori fermati per una giornata

Oltre alle decisioni in merito a Imolese-Sudtirol e sul Grosseto, il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha fermato per una giornata i tecnici Carmine Gautieri della Triestina e Giuseppe Magi del Ravenna (che è stato appena sollevato dall’incarico). Per quanto riguarda invece i giocatori un turno di stop per William Jidayi (Ravenna), Marco Perrotta (Bari), Mattia Polidori (Grosseto), Nicholas Allievi (Juve Stabia) e Riccardo Cazzola (Virtus Verona).