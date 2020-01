Serie C, il mercato ruota intorno agli attaccanti

© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Riccardo Martignago: un nome su tutti, ancora al centro del mercato, esattamente come fu in estate, prima che scegliesse il Teramo. Da cui adesso è in uscita, con diversi club di C (Feralpisalò, Reggiana, Alessandria e Piacenza) che se lo contendono. Una nuova telenovela potrebbe presto iniziare intorno all'ex Albissola, rilanciato in Liguria dal Ds Mussi, ma il tempo adesso stringe, ancora più che quattro mesi fa.

E con lui, in uscita dall'Abruzzo, anche Pietro Cianci.

Perché in Serie C soprattutto, il calciomercato ruota intorno agli attaccanti, con numerosi profili sul mercato. Sta trattando la buonuscita con il club Matteo Chinellato, che ha chiuso di fatto la sua esperienza al Lecco, mentre sono ancora da definire le posizioni del reparto avanzato del Bari, con Franco Ferrari, Samuele Neglia e Giovanni Terrani non certi della permanenza alla corte di Vivarini.

Sistemata la questione Bunino , il Padova deve valutare le posizioni di Edoardo Soleri e Benjamin Mokulu, così come il SudTirol ha da valutare il destino di Niccolò Romero. In bilico anche la posizione di Stefano Padovan all'Imolese, che non vorrebbe certo farlo partire, ma dovrà prima vedere l'evolversi di varie situazioni: qualora lasciasse il club, comunque, sarà rimpiazzato.