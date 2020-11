Serie C, il Teramo vince il recupero contro il Foggia. E vola al secondo posto

Il Teramo vince nel recupero della terza giornata del Girone C di Serie C e sale al secondo posto in classifica dietro la Ternana. La squadra biancorossa regola infatti per 2-0 il Foggia grazie ai gol di Cappa, in apertura di ripresa, e Pinzauti nel finale di gara.

GIRONE C

Palermo-Potenza 1-0 (86' Luperini)

Teramo-Foggia 2-0 (48’ Cappa, 84’ Pinzauti)

Catania-Vibonese 20:30

Questa la nuova classifica del girone:

Ternana 27

Teramo 23*

Bari 20*

Turris 16*

Catanzaro 16*

Avellino 15***

Juve Stabia 14

Foggia 13*

Vibonese 12****

Palermo 12**

Paganese 10

Catania 9***

Monopoli 9***

Virtus Francavilla 9

Potenza 9

Bisceglie 7*****

Viterbese 7**

Casertana 6***

Cavese 5*

* una partita in meno

** due partite in meno

*** tre partite in meno

**** quattro partite in meno

***** cinque partite in meno