Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 25^ giornata (sesta di ritorno) di Serie C. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare del Girone C che si disputeranno sabato 8 e domenica 9 febbraio.

PICERNO-VIBONESE Stefano Nicolini di Bresci (Giorgi-Bonomo)

CASERTANA-BISCEGLIE Luca Angelucci di Foligno (Rizzotto-Valente)

CAVESE-CATANIA Federico Longo di Paola (Dell'Olio-De Chirico)

MONOPOLI-BARI Mario Vigile di Cosenza (Terenzio-Massara)

RENDE-PAGANESE Enrico Maggio di Lodi (Feraboli-Maninetti)

RIETI-CATANZARO Paride Tremolada di Monza (Testi-Lencioni)

SICULA LEONZIO-POTENZA Matteo Marchetti di Ostia Lido (Santi-Spataru)

VIRTUS FRANCAVILLA-AVELLINO Marco Ricci di Firenze (Zampese-Moro)

VITERBESE-TERAMO Mattia Pascarella di Nocera Inferiore (Pappagallo-Abruzzese)