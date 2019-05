Serie C, playoff: Feralpisalò qualificata. Catanzaro eliminato

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

E' la Feralpisalò la prima formazione a qualificarsi per il secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Al 'Ceravolo' di Catanzaro i Leoni del Garda pareggiano per 2-2 (reti di Pesce e Legati per i lombardi e De Risio e Fischnaller per i calabresi) dopo l'1-0 dell'andata.

Alle ore 20.30 le altre gare in programma: Catania-Potenza (andata 1-1), Imolese-Monza (andata 3-1 per i romagnoli), Pisa-Carrarese (andata 2-2) e Viterbese-Arezzo (andata 3-0 per i toscani).