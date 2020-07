Serie C, semifinali playoff. Novara, Banchieri: "Non siamo i favoriti? Ci badiamo poco"

vedi letture

"Servirà tecnica, qualità, sacrificio. Non siamo i favoriti? Ci badiamo poco, siamo consapevoli della nostra forza. Siamo il Novara, ci devono rispettare".

Tutta la carica di Simone Banchieri è raccolta in queste parole, riprese da Tuttosport. Il tecnico del Novara questa sera, con i suoi ragazzi, si giocherà un'importante chances per raggiungere la Serie B, perché a Reggio Emilia, contro la Reggiana, andrà in scena la semifinale playoff: "I ragazzi stanno bene, capiscono l’importanza di essere arrivati fin qua. Conta solo giocarci questa gara. Le diffide non devono incidere. Non cambia il fatto che ci siano supplementari e rigori, serve lo stesso atteggiamento delle altre partite. Bisogna vincere per andare avanti. Fare la gara dall'inizio, curare i dettagli. Lo dico da inizio anno non ci accontentiamo. Cambi tattici? Pinzauti sta benissimo e Bortolussi sta recuperando una buona condizione. Non è importante chi gioca, ma che ognuno dia l'anima".