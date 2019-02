© foto di Uff. Stampa Sicula Leonzio

Il presidente della Sicula Leonzio Giuseppe Leonardi ha parlato in conferenza stampa: "La classifica ci vede in corsa per i playoff nonostante le tante difficoltà e gli acciacchi. È stato un mercato di scelte oculate sia in entrata che in uscita. Miracoli è un calciatore importante che seguivamo da tempo. Andrea D’Amico è come un nuovo acquisto per noi. Vitale aveva tante richieste, è un giovane importante per noi. Qualcuno si è dimenticato da dove siamo partiti. Siamo lasciati sempre soli o sempre criticati. Non si può criticare la nostra società per quello che stiamo facendo. Lentini ci ha abbandonato, c’è rammarico. La Sicula Leonzio è un figlio per me, nato dal nulla. Chi critica Mignemi non capisce i risultati raggiunti . Quale squadra in Sicilia ha fatto il percorso che abbiamo fatto noi? Qualcuno si dimentica che qui si fa la Serie C. Sento lontananza da parte dei tifosi. Ci manca il dodicesimo uomo in campo, il vero tifoso deve uscire nei momenti difficili".